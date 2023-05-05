Росіяни вдарили по Херсонщині керованими авіабомбами
П'ятниця, 5 травня 2023, 13:47
Російська авіація 5 травня знову атакувала Херсонську область керованими авіабомбами – зафіксовано чотири "прильоти", зруйнована церква, поранена людина.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Деталі: Зокрема, окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.
У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.
Загалом росіяни у згаданих населених пунктах понівечили близько 12 житлових будинків.
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