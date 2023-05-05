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Росіяни вдарили по Херсонщині керованими авіабомбами

Ірина БалачукП'ятниця, 5 травня 2023, 13:47
Росіяни вдарили по Херсонщині керованими авіабомбами
Скриншот з google.maps

Російська авіація 5 травня знову атакувала Херсонську область керованими авіабомбами – зафіксовано чотири "прильоти", зруйнована церква, поранена людина.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: Зокрема, окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.

У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.

Загалом росіяни у згаданих населених пунктах понівечили близько 12 житлових будинків.

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Теми: Херсонська областьвійна
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