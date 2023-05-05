Росіяни вдарили по Херсонщині керованими авіабомбами

Російська авіація 5 травня знову атакувала Херсонську область керованими авіабомбами – зафіксовано чотири "прильоти", зруйнована церква, поранена людина.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: Зокрема, окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.



У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.



Загалом росіяни у згаданих населених пунктах понівечили близько 12 житлових будинків.