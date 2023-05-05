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Німеччині слід долучитися до створення "морської коаліції" для України - Резніков

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 13:54

Міністр оборони Олексій Резніков закликав Німеччину долучитися до створення "морської коаліції" на підтримку України для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром під час його візиту в Україну, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Ми вже маємо "танкову коаліцію", Рамштайн – це також коаліція. Всі вони працюють заради єдиної мети – перемоги України. Наше спільне завдання – побудувати міцну систему міжнародної безпекової архітектури, і безпека судноплавства в Чорному та Азовському морях є важливим елементом у цій системі. Вже деякі наші європейські партнери є в складі цієї коаліції. І я б дуже хотів, щоб Німеччина теж стала її частиною", – зазначив Резніков.

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Також в ході зустрічі обговорили поточний стан оборонного співробітництва між Україною та Німеччиною й перспективи його розвитку.

Резніков додав, що західне, і, зокрема, німецьке озброєння є одним із важливих складових, що допомагають захищати українців та давати відсіч російським окупаційним військам.

У березні Олексій Резніков повідомив, що щонайменше три країни допомогли Україні зі створенням корабельної коаліції.

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У травні Резніков заявив, що наразі Україна – єдина країна у світі, яка успішно виконує завдання НАТО – протистояти російській агресії.

Теми: Німеччинаармія
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