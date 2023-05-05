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У містах країн ЄС організують літні табори для дітей з України

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 14:18

Комітет регіонів ЄС та Асоціація міст України організовують літні табори у країнах Євросоюзу для українських дітей.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У таборах діти з України зможуть отримати психологічну допомогу для стабілізації емоційного стану та відволікання від травматичного досвіду.

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У 2022 році мер Києва Віталій Кличко під час пленарного засідання Ради Європи закликав міста та регіони ЄС організувати літні табори для українських дітей. Понад 12 міст та областей відгукнулися на його заклик та взяли участь в організації таборів, загалом прийнявши 1248 дітей.

Для цьогорічної організації літних таборів 50 місцевих і регіональних органів влади з України, Іспанії, Литви, Ірландії, Швеції, Німеччини, Італії, Фінляндії, Естонії, Польщі та Латвії взяли участь в інформаційній сесії в Раді Європи, однак процес ще не завершений.

Організатори також розраховують на підтримку ЮНІСЕФ, який співпрацює з Радою Європи, щоб допомогти регіонам і містам у плануванні, координації та проведенні змін літніх таборів.

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Метою створення цих літніх таборів також є можливість мовного та культурного обміну для українських дітей. Програма включає відвідування регіональних визначних пам'яток, культурних заходів та спілкування з місцевими жителями.

Нагадаємо, 10 квітня влада Іспанії ініціювала кампанію з організації літніх канікул для українських дітей, що жили й живуть в умовах бомбардувань, як гуманітарний жест і спосіб нагадати про викрадення неповнолітніх Росією.

Теми: ЄСдіти
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