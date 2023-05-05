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Львівський бізнесмен постачав російським VIPам "Роллс-Ройси" та "Майбахи" з України

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 14:21
Львівський бізнесмен постачав російським VIPам Роллс-Ройси та Майбахи з України
фото СБУ

Правоохоронці ліквідували схему нелегального експорту до Росії підсанкційних автомобілів преміум-класу.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, пресслужба ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес (за даними джерела УП - Віталій Бобир).

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Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ, зазначають у спецслужбі. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.

Зазначається, що серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста "Газпром" і пропагандистського телеканалу Russia Today.

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Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.

Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.

Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти - до РФ.

Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ. Мотивував він це тим, що транспортні засоби використовуються ним у підприємницькій діяльності на території України. Таким чином підозрюваний ще й заволодів бюджетними коштами на суму понад 1 млн грн, зазначають прокурори.

 

Співробітники Служби безпеки України викрили цю оборудку і заблокували її.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено: 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у "схемі"; фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

 

Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: пособництво державі-агресору; службове підроблення; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Водночас про місцеперебування підозрюваного в повідомленнях правоохоронців не вказується.

Теми: СБУ
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