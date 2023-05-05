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У Росії знову масштабна пожежа: горять склади в Єкатеринбурзі

Ірина БалачукП'ятниця, 5 травня 2023, 14:18
У Росії знову масштабна пожежа: горять склади в Єкатеринбурзі
Тут і далі скриншот з відео МНС РФ

Масштабна пожежа виникла в російському Єкатеринбурзі − горять склади з гумою і легкозаймистими рідинами.

Джерело: МНС РФ у Telegram, російські ЗМІ

Дослівно МНС РФ: "Вогнем охоплено два складських приміщення. У складах знаходяться легкозаймисті рідини і гума. За попередньою інформацією, постраждалих немає". 

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Деталі: Повідомляється, що площа пожежі становить 4 тисячі кв.м. Вогонь перекинувся на рослинність.  

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Теми: Росіяпожежа
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