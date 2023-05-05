У Росії знову масштабна пожежа: горять склади в Єкатеринбурзі
П'ятниця, 5 травня 2023, 14:18
Масштабна пожежа виникла в російському Єкатеринбурзі − горять склади з гумою і легкозаймистими рідинами.
Джерело: МНС РФ у Telegram, російські ЗМІ
Дослівно МНС РФ: "Вогнем охоплено два складських приміщення. У складах знаходяться легкозаймисті рідини і гума. За попередньою інформацією, постраждалих немає".
Деталі: Повідомляється, що площа пожежі становить 4 тисячі кв.м. Вогонь перекинувся на рослинність.
У Росії велика пожежа − горять 4000 кв м складів із легкозаймистими матеріалами і рідинами у Єкатеринбурзі. Відео з Telegram російського МНС pic.twitter.com/0GWorlwWgj— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 5, 2023