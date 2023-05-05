Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд у Москві арештував кримську татарку Умерову за підозрою у "шпигунстві"

Вікторія РощинаП'ятниця, 5 травня 2023, 15:00
Суд у Москві арештував кримську татарку Умерову за підозрою у шпигунстві
Леніє Умерова. Фото ua.krymr.com

Російський Лефортівський суд Москви арештував за підозрою в шпигунстві 25-річну кримську татарку Леніє Умерову, яку минулого року затримали на кордоні з Грузією при її спробі потрапити в окупований Крим до хворого батька. 

Джерело: інформація на сайті суду, представниця "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієва 

Пряма мова Зудієвої: "За ці 9 років доводилося зіштовхуватися з дуже суперечливими матеріалами кримінальних справ. У деяких − свідомість мутніла з перших сторінок обвинувального висновку. Але підозра 25-річній Леніє Умеровій, яка їхала в Крим до хворого на онкологію батька, − це надзвичайна подія. Щойно Лефортівський суд у Москві заарештував її на 2 місяці".

Реклама:

Деталі: Рішення про арешт оголосив суддя Лефортівського суду Москви Сергій Рябцев. 

За словами Зудієвої, саме він в липні 2020 року заарештовував колишнього журналіста "Комерсанта" та "Відомостей" Івана Сафронова.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні співробітники ФСБ РФ вивезли кримчанку в невідомому напрямку з ізолятора тимчасового тримання УМВС Росії по Владикавказу. 1 травня ФСБ Республіки Північна Осетія-Аланія вилучила її документи. 
  • У грудні минулого року 25-річній Леніє Умеровій необхідно було їхати з Києва до Криму, бо її батько страждає на онкологічне захворювання. Російські силовики затримали її після перетину грузинсько-російського кордону за нібито порушення правил режимної зони.

Теми: КримРосіясудкримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Крим
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: