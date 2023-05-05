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Суд у Москві арештував кримську татарку Умерову за підозрою у "шпигунстві"

Вікторія РощинаП'ятниця, 5 травня 2023, 15:00
Суд у Москві арештував кримську татарку Умерову за підозрою у шпигунстві
Леніє Умерова. Фото ua.krymr.com

Російський Лефортівський суд Москви арештував за підозрою в шпигунстві 25-річну кримську татарку Леніє Умерову, яку минулого року затримали на кордоні з Грузією при її спробі потрапити в окупований Крим до хворого батька. 

Джерело: інформація на сайті суду, представниця "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієва 

Пряма мова Зудієвої: "За ці 9 років доводилося зіштовхуватися з дуже суперечливими матеріалами кримінальних справ. У деяких − свідомість мутніла з перших сторінок обвинувального висновку. Але підозра 25-річній Леніє Умеровій, яка їхала в Крим до хворого на онкологію батька, − це надзвичайна подія. Щойно Лефортівський суд у Москві заарештував її на 2 місяці".

Деталі: Рішення про арешт оголосив суддя Лефортівського суду Москви Сергій Рябцев. 

За словами Зудієвої, саме він в липні 2020 року заарештовував колишнього журналіста "Комерсанта" та "Відомостей" Івана Сафронова.

Передісторія:

  • Напередодні співробітники ФСБ РФ вивезли кримчанку в невідомому напрямку з ізолятора тимчасового тримання УМВС Росії по Владикавказу. 1 травня ФСБ Республіки Північна Осетія-Аланія вилучила її документи. 
  • У грудні минулого року 25-річній Леніє Умеровій необхідно було їхати з Києва до Криму, бо її батько страждає на онкологічне захворювання. Російські силовики затримали її після перетину грузинсько-російського кордону за нібито порушення правил режимної зони.

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Теми: КримРосіясудкримські татари
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