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Одесита, який здав позиції ППО, посадили на 15 років

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 15:06
Одесита, який здав позиції ППО, посадили на 15 років
Фото: прокуратура

До 15 років за ґратами засуджено жителя Одеси, який за 70 тисяч грн здав спецслужбам Росії місця дислокації систем ППО.

Джерело: пресслужба Одеської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: Прокурори довели, що чоловік, будучи прихильником Росії, за винагороду збирав для спецслужб РФ інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області.

Зокрема, засуджений встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі. При цьому свою "допомогу" зрадник оцінив у 70 000 грн.

Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів міста та передмістя, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів.

Інформатора ворога затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб РФ за допомогою одного з месенджерів. Його засуджено за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

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Теми: прокуратураОфіс генпрокурораОдесаППО
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