Танки Leopard 1 від Данії та Німеччини будуть в Україні до 1 червня - міністр

Танки Leopard 1, які передають Данія і Німеччина, будуть готові до розгортання в Україні до 1 червня.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV2.

Всього Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Поульсен назвав цю кількість "дуже значною".

Реклама:

Він зараз перебуває в Берліні. Тут Поульсен разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом зустрівся з данськими інструкторами, які навчають українців роботі з цією бронетехнікою. Підготовка українських військових займе близько місяця.

Поульсен запевняє, що українці можуть отримати користь від танків Leopard 1, незважаючи на те, що вони не є такими ж сучасними і ефективними, як їхні наступники Leopard 2.

"Вони мають дуже хорошу вогневу потужність і здатні добре орієнтуватися на місцевості. І останнє, але не менш важливе – це дуже велика кількість, а українцям потрібна дуже велика кількість танків", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у лютому Нідерланди разом з Німеччиною та Данією анонсували плани передати Україні 100 танків Leopard 1 – вони будуть відправлені, щойно їх приведуть у належний технічний стан. В інтерв'ю Пісторіус не уточнив, чому назвав цифру 80 танків. Можливо, йдеться про партію, обіцянку щодо відновлення якої взяла на себе саме Німеччина.

28 квітня повідомлялося, що українські танкісти вже розпочали навчання на танках Leopard 1.