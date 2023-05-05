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Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75

П'ятниця, 5 травня 2023, 15:31
Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
Петр Павел, Володимир Зенленський, фото: Twitter

Президент Чехії Петр Павел під час свого візиту до Києва подарував президенту України Володимиру Зеленському легендарний чеський пістолет CZ 75.

Про це він написав у себе в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"У лютому 2022 року Росія сильно вдарила по незламності народу України. У боротьбі їм від початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму українців я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22", – зазначив Павел.

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CZ 75 – самозарядний пістолет, розроблений у Чехословаччині у 1975 році. Був розроблений на конструктивній основі моделі "Браунінг" зразка 1935 року. Набув широкого поширення у всьому світі.

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Нагадаємо, президенти Чехії прибув в Україну вранці 28 квітня разом зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Надвечір 28 квітня їм довелося провести одну із зустрічей в укритті через нову повітряну тривогу. 

Після першого дня поїздок на північ Київщини та ключових зустрічей у столиці президенти залишилися на ночівлю, що доволі рідкісний випадок для візитів іноземних топ-посадовців під час повномасштабної війни. 

В ніч на суботу Петр Павел вирушив у Дніпропетровську область, на якій Чехія сфокусує свою підтримку.

Теми: ЧехіяУкраїнаЗеленський
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