Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
Президент Чехії Петр Павел під час свого візиту до Києва подарував президенту України Володимиру Зеленському легендарний чеський пістолет CZ 75.
Про це він написав у себе в Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"У лютому 2022 року Росія сильно вдарила по незламності народу України. У боротьбі їм від початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму українців я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22", – зазначив Павел.
V únoru 2022 🇷🇺 tvrdě narazilo na nezlomnost 🇺🇦 lidu. Od začátku jim v boji pomáhají i české zbraně. Na znamení respektu k hrdinství 🇺🇦 jsem @ZelenskyyUa předal legendární CZ 75 sériového čísla 22. Edice Řád Bílého lva vystihuje odvahu, se kterou stojí v čele svého národa. pic.twitter.com/uzft38ETOT— Petr Pavel (@prezidentpavel) May 5, 2023
CZ 75 – самозарядний пістолет, розроблений у Чехословаччині у 1975 році. Був розроблений на конструктивній основі моделі "Браунінг" зразка 1935 року. Набув широкого поширення у всьому світі.
Нагадаємо, президенти Чехії прибув в Україну вранці 28 квітня разом зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Надвечір 28 квітня їм довелося провести одну із зустрічей в укритті через нову повітряну тривогу.
Після першого дня поїздок на північ Київщини та ключових зустрічей у столиці президенти залишилися на ночівлю, що доволі рідкісний випадок для візитів іноземних топ-посадовців під час повномасштабної війни.
В ніч на суботу Петр Павел вирушив у Дніпропетровську область, на якій Чехія сфокусує свою підтримку.