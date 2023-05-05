Окупанти оголосили часткову евакуацію із 18 населених пунктів Запорізької області

Призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів

Джерело: Балицький у соцмережах, російське видання ТАСС

Деталі: За словами гауляйтера, буде організовано "тимчасове переміщення" мешканців із населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.

Балицький мотивує свою інтенцію тим, що, мовляв, "противник (тобто Сили оборони) посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".

Ще один ставленик окупантів так званий "віцепрем'єр" регіону з економіки Андрій Козенко заявив російському виданню ТАСС, що з населених пунктів у Запорізькій області планують вивезти приблизно 70 тис. осіб. За його словами, "переселення буде добровільним".

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