Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти оголосили часткову евакуацію із 18 населених пунктів Запорізької області

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 16:25
Окупанти оголосили часткову евакуацію із 18 населених пунктів Запорізької області
скриншот з мапи Deep State

Призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів

Джерело: Балицький у соцмережах, російське видання ТАСС

Деталі: За словами гауляйтера, буде організовано "тимчасове переміщення" мешканців із населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.

Реклама:

Балицький мотивує свою інтенцію тим, що, мовляв, "противник (тобто Сили оборони) посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".

Ще один ставленик окупантів так званий "віцепрем'єр" регіону з економіки Андрій Козенко заявив російському виданню ТАСС, що з населених пунктів у Запорізькій області планують вивезти приблизно 70 тис. осіб. За його словами, "переселення буде добровільним".

Читайте також: Як стати гауляйтером. Історії колаборантів Запоріжжя від "опоблоківця" Балицького до ноунейма Сауленка

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: