Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі знову скасували "традиційний прийом" Путіна на 9 травня

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 16:35
У Кремлі знову скасували традиційний прийом Путіна на 9 травня
Володимир Путін, ілюстративне фото з shutterstock

У Кремлі знову скасували "традиційний прийом" на 9 травня, на якому зазвичай Володимир Путін говорив промову перед ветеранами Другої світової війни.

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Деталі: Пєсков не уточнив причину скасування. 

Реклама:

Російські ЗМІ повідомляють, що раніше у цей день Путін зустрічався в Кремлі з ветеранами, виголошував промову і вручав нагороди.

Остання така зустріч відбулася 2019 року. У 2020 і 2021 роках прийом скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу. Минулого року він також не відбувся.

Теми: Росіяветерани9 травняПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Пірати ХХІ століття у Чорному морі. Що собою являє ЧФ Росії та що від нього чекати
ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: