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У Кремлі знову скасували "традиційний прийом" Путіна на 9 травня

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 16:35
У Кремлі знову скасували традиційний прийом Путіна на 9 травня
Володимир Путін, ілюстративне фото з shutterstock

У Кремлі знову скасували "традиційний прийом" на 9 травня, на якому зазвичай Володимир Путін говорив промову перед ветеранами Другої світової війни.

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Деталі: Пєсков не уточнив причину скасування. 

Російські ЗМІ повідомляють, що раніше у цей день Путін зустрічався в Кремлі з ветеранами, виголошував промову і вручав нагороди.

Остання така зустріч відбулася 2019 року. У 2020 і 2021 роках прийом скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу. Минулого року він також не відбувся.

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Теми: Росіяветерани9 травняПутін
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