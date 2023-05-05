У Кремлі знову скасували "традиційний прийом" Путіна на 9 травня

У Кремлі знову скасували "традиційний прийом" на 9 травня, на якому зазвичай Володимир Путін говорив промову перед ветеранами Другої світової війни.

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Деталі: Пєсков не уточнив причину скасування.

Російські ЗМІ повідомляють, що раніше у цей день Путін зустрічався в Кремлі з ветеранами, виголошував промову і вручав нагороди.

Остання така зустріч відбулася 2019 року. У 2020 і 2021 роках прийом скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу. Минулого року він також не відбувся.