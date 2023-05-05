У Криму роблять запаси їжі та води на випадок ізоляції півострова – ЦНС
П'ятниця, 5 травня 2023, 17:18
У тимчасово окупованому Криму створюють запаси їжі та води на випадок ізоляції півострова.
Джерело: пресслужба Центру національного спротиву
Дослівно: "В Криму окупаційна влада почала процес створення запасів води й харчів через ймовірність блокування Криму та південної Херсонщини".
Деталі: Крім того, за інформацією Спротиву, на тимчасово окупованих територіях півдня ворог готує евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.
Зокрема, в Запорізькій області вже розроблений план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їх родин до Криму. Аналогічна ситуація на Херсонщині. Більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже покинули регіон.
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