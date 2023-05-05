Білорусь ввела контроль на в'їзд на кордоні з Росією – ЗМІ

На в'їзді до Білорусі з Росії ввели тимчасовий прикордонний контроль.

Джерело: білоруське видання "Зеркало" з посиланням на джерела та гарячу лінію Держприкордонкомітету Білорусі

Деталі: Джерела повідомили виданню, що на трасі М1 біля кордону облаштовують прикордонний пункт.

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Журналісти подзвонили у Держприкордонкомітет під виглядом звичайних цивільних. Їм роз'яснили, що заходи відбуваються у рамках виконання угоди "про взаємне визнання віз із Росією".

Контроль працює на шести основних напрямках – лише на в'їзд. Заходи введені тимчасово, але чи надовго – невідомо. Контроль діє "до особливого розпорядження", як повідомили на гарячій лінії.