Білорусь ввела контроль на в'їзд на кордоні з Росією – ЗМІ
П'ятниця, 5 травня 2023, 17:50
На в'їзді до Білорусі з Росії ввели тимчасовий прикордонний контроль.
Джерело: білоруське видання "Зеркало" з посиланням на джерела та гарячу лінію Держприкордонкомітету Білорусі
Деталі: Джерела повідомили виданню, що на трасі М1 біля кордону облаштовують прикордонний пункт.
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Журналісти подзвонили у Держприкордонкомітет під виглядом звичайних цивільних. Їм роз'яснили, що заходи відбуваються у рамках виконання угоди "про взаємне визнання віз із Росією".
Контроль працює на шести основних напрямках – лише на в'їзд. Заходи введені тимчасово, але чи надовго – невідомо. Контроль діє "до особливого розпорядження", як повідомили на гарячій лінії.