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ЄС остаточно схвалив виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 18:14

Рада Європейського Союзу в п’ятницю ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, яке цитує "Європейська правда".

У межах допомоги ЄС профінансує надання Збройним силам України артилерійських снарядів калібру 155 мм та, в разі потреби, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС у європейської оборонної промисловості.

Кошти, як погодили на тижні постійні представники держав-членів ЄС, будуть спрямовані виробникам у ЄС і Норвегії, при цьому компоненти для виробництва можуть закуповуватись і за межами цих країн.

Ця компромісна формула покликана розв’язати суперечку між окремими членами Євросоюзу, які не могли домовитись, чи будуть укладатись контракти на закупівлю боєприпасів із третіми державами.

Мільярд євро виділяється на додаток до такої ж суми, спрямованої на компенсацію військової допомоги Україні державам-членам ЄС. Її Рада Євросоюзу затвердила ще в середині квітня.

"Разом із попереднім рішенням про швидке надання боєприпасів із наявних запасів ми виділяємо два мільярди євро на цю мету, що збільшує загальну військову підтримку України з боку ЄС до 5,6 мільярдів євро", – прокоментував топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, деякі посадовці припускали раніше, що цієї угоди досягнуть ще в середині квітня, але ці надії виявились марними. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що реалізація цього важливого рішення ЄС гальмується.

Читайте також: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.

Теми: ЄСдопомога УкраїнізброяЗбройні сили
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