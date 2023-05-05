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Російські С-300 поцілили у два заводи на Донеччині

Євген КізіловП'ятниця, 5 травня 2023, 18:38
Російські С-300 поцілили у два заводи на Донеччині
Постріл ракетою С-300, Getty Images

У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу.

Джерело: голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами – ворог б’є по промисловим підприємствам".

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Деталі: За попередніми даними Кириленка, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.

Теми: обстрілСлов'янськКраматорськпромисловість
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