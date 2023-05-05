Сійярто звинуватив посольство США в "пропаганді війни"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре різко розкритикував американського посла Девіда Прессмаана, заявивши, що той займається "пропагандою війни", тоді як Будапешт – на боці миру.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Сійярто наводить видання Telex.

Напередодні посол США в Угорщині дав інтерв’ю агентству AFP, у якому розкритикував замовчування Будапештом причин війни в Україні й натомість просування боротьби з "культурними війнами" та "лівацтвом".

"В Угорщині, на жаль, воліють говорити про фальшиву культурну війну, тоді як по сусідству йде справжня війна, де тисячі людей гинуть в агресивній війні Володимира Путіна. І річ не в лівацтві. Річ – у Росії", – підкреслив дипломат.

Прессман також розкритикував особисто голову МЗС Угорщини, який з лютого 2022 року здійснив, за його словами, п’ять візитів до Москви, й поширення в країні кремлівської дезінформації.

У відповідь Сійярто заявив, що американський посол "займається пропагандою війни", тоді як Угорщина "хоче не війни, а миру".

"Ми розуміємо, що американці намагаються підштовхнути нас до пропаганди війни, ми розуміємо, що вони намагаються підштовхнути нас до табору війни, але ми належимо до табору миру", – сказав він.

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В останні місяці між США й Угорщиною тривають дипломатичні конфлікти, насамперед пов’язані з нападками на американського посла. Приміром, нещодавно він вказав на подвійні стандарти Орбана. Угорський прем'єр у Twitter публічно підтримав Дональда Трампа, якому у США оголосили кримінальне обвинувачення.

Як відомо, попри вторгнення Росії в Україну угорська влада не обірвала зв’язки з РФ. Зокрема, уряд Угорщини активно лобіював в ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.