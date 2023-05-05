Росіяни примушують українців на окупованій Херсонщині брати паспорти РФ – Генштаб
П'ятниця, 5 травня 2023, 20:10
На окупованій території Херсонської області загарбники за допомогою виїзних груп "паспортного контролю" примушують українців брати російські паспорти.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.
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Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю. Погрожуючі депортацією та конфіскацією майна, представники мобільних груп здійснюють прийом документів та видачу російських паспортів за місцем проживання громадян України".