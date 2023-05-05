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Росіяни примушують українців на окупованій Херсонщині брати паспорти РФ – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 травня 2023, 20:10
Росіяни примушують українців на окупованій Херсонщині брати паспорти РФ – Генштаб
ФОТО PIXABAY.COM

На окупованій території Херсонської області загарбники за допомогою виїзних груп "паспортного контролю" примушують українців брати російські паспорти.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю. Погрожуючі депортацією та конфіскацією майна, представники мобільних груп здійснюють прийом документів та видачу російських паспортів за місцем проживання громадян України".

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Теми: паспортРосіяХерсонська областьокупація
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