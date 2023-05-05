Кулеба нагородив дівчинку, яка відмовилась виступати на фестивалі через участь росіянина
П'ятниця, 5 травня 2023, 21:41
Міністр закордонних справ нагородив спеціальною подякою 13-річну Софію Самолюк, яка відмовилась виступати на фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника з РФ.
Джерело: міністр Дмитро Кулеба в Instagram
Дослівно: "13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою.
Не заспівавши жодного слова, але сказавши важливі слова, вона здобула перемогу для України в Сан-Ремо.
Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки. Тому відзначаю її спеціальною подякою Міністра закордонних справ України за перемогу духу в культурній дипломатії".
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Тринадцятирічна співачка з України, переможниця Чорноморських Ігор 2021 Софія Самолюк відмовилася ділити сцену з російським виконавцем на відомому фестивалі Sanremo Junior, що проходить в Італії.
- Про участь росіян організатори оголосили за кілька годин до самого конкурсу 3 травня, розповіли представники співачки.
- Замість презентації свого вокального номеру, Софія Самолюк виголосила промову. У ній співачка вказала на неприпустимість присутності на міжнародній сцені представників країни-агресорки.