Кулеба нагородив дівчинку, яка відмовилась виступати на фестивалі через участь росіянина

Міністр закордонних справ нагородив спеціальною подякою 13-річну Софію Самолюк, яка відмовилась виступати на фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника з РФ.

Джерело: міністр Дмитро Кулеба в Instagram

Дослівно: "13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою.

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Не заспівавши жодного слова, але сказавши важливі слова, вона здобула перемогу для України в Сан-Ремо.

Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки. Тому відзначаю її спеціальною подякою Міністра закордонних справ України за перемогу духу в культурній дипломатії".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba) ВІДЕО ДНЯ

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