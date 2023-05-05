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Резніков згадав, як літав на переговори з РФ: вертоліт НАТО в Білорусі, відмова росіян забирати тіла

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 травня 2023, 23:17
Резніков згадав, як літав на переговори з РФ: вертоліт НАТО в Білорусі, відмова росіян забирати тіла
Резніков, скриншот

Міністр оборони Олексій Резніков згадав, як українська делегація летіла на переговори з окупантами у лютому 2022 року - добирались гелікоптером сил НАТО, а росіяни відмовились забирати тіла свої загиблих солдатів.

Джерело: Резніков в інтерв'ю Дмитру Комарову 

Пряма мова: "Добирались ми туди (в Білорусь - ред.) цікаво. Вони пропонували нам зробити коридор, щоб ми заїхали до них через окуповану частину. Ми сказали: "Угу. Ми доберемось так, як будемо вважати за потрібне". Ми скомунікували з польськими колегами і польські колеги підтримали нас.

Ми добралися в Польщу, а там вертольотами НАТО "Чорний яструб" ми перелетіли на територію Білорусі. Там сіли і вже вертольотами Білорусі долітали. 

Думаю, це вперше вертольоти НАТО сідали на білоруську землю... 

 
"Чорний яструб"
скриншот

Мене вразила цинічність росіян. В той день, коли ми були на переговорах (в Білорусі - ред.), ми вже нарахували десь 3000 вбитих росіян. Це вже багато! Три тисячі вбитих плюс ще поранені. От ми сидимо, розмовляємо, з того боку сидять перемовники. Я їм говорю, добре, ми домовилися про коридори, про виведення населення, а що ми будемо робити з тілами ваших загиблих, може ми вам їх віддамо для поховання? Заберіть, бо у нас немає місця де їх тримати. 

Голова делегації (РФ - ред.) повертається до заступника міністра оборони, а той говорить "Ми не підтверджуємо, у нас загинуло 10 чи 20, чи 30". Голова делегації повертається до мене: "Ми не підтверджуємо". Я кажу, ви то може не підтверджуєте, але 3000 є".

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Деталі: За словами Резнікова, рішення про перемовини із Росією на початку широкомасштабного вторгнення було для нього найважчим. 

Він зазначив, що це непрофесійно йти на перемовини з тим, кого ненавидиш. Довелось глушити власні емоції.

Крім того, це відбувалось на території Білорусі, де українську делегацію просто могли взяти в заручники або ж вбити в дорозі. 

Міністр також згадав, що пропонував росіянам на перемовинах допустити Червоний хрест, як посередника, щоб ті допомогли повернути тіла окупантів додому.

Резніков сказав російським представникам, що Україна могла б завезти тіла вагонами, але росіяни б точно не повернули вагони.

Через кілька тижнів після переговорів у Білорусі в Україну приїжджав керівник МКЧХ Петер Маурер, який до цього встиг побувати в Росії.

За словами Резнікова, Маурер йому натякнув, що російське військове керівництво уже знало про військові втрати Росії, але не наважувалось звітувати про це "на верх": "Вони цинічно приховували втрати від себе. Від свого керівництва".

Теми: Резніковвійнапереговори
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