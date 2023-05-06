Росіяни вдарили по Нікопольському району освітлювальними боєприпасами – ОВА
Субота, 6 травня 2023, 01:48
Вночі 6 травня росіяни вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області освітлювальними боєприпасами.
Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко
Пряма мова: "Ворог освітлює наш берег водосховища освітлювальними боєприпасами. Перебувайте в безпечних місцях. Можливий повторний обстріл!"
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Деталі: Євтушенко попередив жителів району про активність ворожої артилерії та закликав перебувати у безпечних місцях.