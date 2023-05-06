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Окупанти в Мелітополі "мішками палять документи" – мер

Ольга Глущенко Субота, 6 травня 2023, 02:32
Окупанти в Мелітополі мішками палять документи – мер
фото "РИА-Мелитополь"

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції, а також вивозять техніку з окупаційного паспортного столу.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку".

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"Окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку на Росію. Деякі документи спалюють дотла".

"Не менше метушаться і у будівлі окупаційної військової поліції – цілий день мішками палять документи".

Деталі: Федоров додав, що у мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування відбувся терміновий вечірній зліт "керівництва" окупантів, де обговорювали, хто вже встиг втекти.

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Теми: Мелітопольокупація
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