Окупанти в Мелітополі "мішками палять документи" – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції, а також вивозять техніку з окупаційного паспортного столу.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку".

"Окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку на Росію. Деякі документи спалюють дотла".

"Не менше метушаться і у будівлі окупаційної військової поліції – цілий день мішками палять документи".

Деталі: Федоров додав, що у мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування відбувся терміновий вечірній зліт "керівництва" окупантів, де обговорювали, хто вже встиг втекти.