Фон дер Ляєн обговорила зі Шмигалем відновлення України
Субота, 6 травня 2023, 04:50
Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, який перебуває у Лондоні з нагоди коронації Чарльза ІІІ.
Джерело: Twitter Фон дер Ляєн
Пряма мова: "Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України з огляду на Конференцію з відновлення України в Лондоні в червні.
ЄС залишається непохитним у своєму зобов’язанні допомогти Україні у відновленні".
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