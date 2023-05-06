Фон дер Ляєн обговорила зі Шмигалем відновлення України

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, який перебуває у Лондоні з нагоди коронації Чарльза ІІІ.

Джерело: Twitter Фон дер Ляєн

Пряма мова: "Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України з огляду на Конференцію з відновлення України в Лондоні в червні.

ЄС залишається непохитним у своєму зобов’язанні допомогти Україні у відновленні".