Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фон дер Ляєн обговорила зі Шмигалем відновлення України

Ольга Глущенко Субота, 6 травня 2023, 04:50
Фон дер Ляєн обговорила зі Шмигалем відновлення України
Фон дер Ляєн і Шмигаль, фото: Урядовий портал

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, який перебуває у Лондоні з нагоди коронації Чарльза ІІІ.

Джерело: Twitter Фон дер Ляєн

Пряма мова: "Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України з огляду на Конференцію з відновлення України в Лондоні в червні.

ЄС залишається непохитним у своєму зобов’язанні допомогти Україні у відновленні".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСШмигаль допомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
ЄС
Фахівці ЄС закликали притягти Росію до відповідальності за екоцид
П'ять країн ЄС вимагатимуть продовження імпортних обмежень для України після червня
Кулеба пояснив, що дасть Україні рішення ЄС про 1 млрд для спільної купівлі боєприпасів
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: