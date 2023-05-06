На Херсонщині російські вояки захоплюють помешкання вивезених українців – спротив

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області ворог розселяє вояк-загарбників у захоплених будинках місцевих.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними ЦНС, в Олешки прибув підрозділ російської гвардії, який заселився у помешканнях примусово евакуйованих українців.

При цьому примусова евакуація окремих груп населення в місті продовжується, зазначає спртив.

У центрі додають: "Аналогічна ситуація з розселенням ворожих солдатів фіксується і в інших населених пунктах лівого берега".