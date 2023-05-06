На Херсонщині російські вояки захоплюють помешкання вивезених українців – спротив
Субота, 6 травня 2023, 05:50
На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області ворог розселяє вояк-загарбників у захоплених будинках місцевих.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: За даними ЦНС, в Олешки прибув підрозділ російської гвардії, який заселився у помешканнях примусово евакуйованих українців.
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При цьому примусова евакуація окремих груп населення в місті продовжується, зазначає спртив.
У центрі додають: "Аналогічна ситуація з розселенням ворожих солдатів фіксується і в інших населених пунктах лівого берега".