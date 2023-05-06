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У Старобільську українців без паспорта РФ виселяють і відправляють на "фільтрацію" – штаб

Ольга Глущенко Субота, 6 травня 2023, 07:22
У Старобільську українців без паспорта РФ виселяють і відправляють на фільтрацію – штаб
скриншот мапи

У Старобільську на Луганщині за відмову від російського паспорта українців виселяють із власних помешкань і відправляють до фільтраційних пунктів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ (Луганської області – ред.) примусово виселяють із власних осель".

Деталі: У штабі зазначають, що зазвичай, у помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їхні речі силоміць викидають на вулицю.

Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти.

"Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення", – ідеться в повідомленні Генштабу.

Теми: Луганська областьокупаціяпаспортРосія
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