Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вночі над Дніпропетровщиною повітряники збили 4 ворожих "Шахеди"

Ольга Глущенко Субота, 6 травня 2023, 07:40
Вночі над Дніпропетровщиною повітряники збили 4 ворожих Шахеди
Знищений безпілотник. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

У ніч на 6 травня Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною 4 ворожих "Шахеди", уламки яких пошкодили будинки, господарські споруди та лінію електропередач.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "Шахеди".

Реклама:

"Цілила російська армія і по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустила півтора десятки снарядів з "Граду". Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються".

Деталі: Лисак зазначив, що уламки збитих російських мопедів впали у Синельниківському районі.

Там вибиті вікна у 5 приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

Люди не зазнали ушкоджень.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: