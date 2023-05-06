Вночі над Дніпропетровщиною повітряники збили 4 ворожих "Шахеди"
У ніч на 6 травня Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною 4 ворожих "Шахеди", уламки яких пошкодили будинки, господарські споруди та лінію електропередач.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "Шахеди".
"Цілила російська армія і по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустила півтора десятки снарядів з "Граду". Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються".
Деталі: Лисак зазначив, що уламки збитих російських мопедів впали у Синельниківському районі.
Там вибиті вікна у 5 приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач.
Люди не зазнали ушкоджень.