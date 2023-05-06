Авіація РФ вдарила по Сумщині керованими бомбами, є постраждалі

ілюстративне фото обстрілів на Сумщині, telegram Живицького

У п’ятницю ввечері російська авіація атакувала Сумську область керованими бомбами.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.

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Близько 22:13 5 травня завдано авіаудар, 2 КАБ з ворожого літака СУ-35, по н.п. Глухів".

Деталі: В ОК зазначають, що внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти.

За попередніми даними, постраждали п‘ятеро осіб.