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У Криму вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 08:40
У Криму вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО
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Вранці в суботу 6 травня окупанти повідомили про вибухи в Криму, нібито "спрацювала система ППО".

Джерело: ЗМІ окупантів "РИА Новости" і "ЧП Крым"

Деталі: Читачі повідомили про вибухи в районі Красногвардійського.

Дослівно: "У Красногвардійському районі Криму було чути гучний хлопок о 8:04".

"О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійське".

"У Красногвардійське був дуже сильний хлопок".

"Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Пізніше окупаційна "влада" Криму заявила про "спрацювання системи ППО на півночі Криму", нібито жертв і руйнувань немає.

Теми: КримППОвибухвійна
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