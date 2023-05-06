Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 08:40
У Криму вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО
гугл мапс

Вранці в суботу 6 травня окупанти повідомили про вибухи в Криму, нібито "спрацювала система ППО".

Джерело: ЗМІ окупантів "РИА Новости" і "ЧП Крым"

Деталі: Читачі повідомили про вибухи в районі Красногвардійського.

Реклама:

Дослівно: "У Красногвардійському районі Криму було чути гучний хлопок о 8:04".

"О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійське".

"У Красногвардійське був дуже сильний хлопок".

ВІДЕО ДНЯ

"Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки".

Більше деталей: Пізніше окупаційна "влада" Криму заявила про "спрацювання системи ППО на півночі Криму", нібито жертв і руйнувань немає.

Теми: КримППОвибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: