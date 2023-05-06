У Криму вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО

Вранці в суботу 6 травня окупанти повідомили про вибухи в Криму, нібито "спрацювала система ППО".

Джерело: ЗМІ окупантів "РИА Новости" і "ЧП Крым"

Деталі: Читачі повідомили про вибухи в районі Красногвардійського.

Реклама:

Дослівно: "У Красногвардійському районі Криму було чути гучний хлопок о 8:04".

"О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійське".

"У Красногвардійське був дуже сильний хлопок".

ВІДЕО ДНЯ

"Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки".

Більше деталей: Пізніше окупаційна "влада" Криму заявила про "спрацювання системи ППО на півночі Криму", нібито жертв і руйнувань немає.