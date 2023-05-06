У Криму вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО
Субота, 6 травня 2023, 08:40
Вранці в суботу 6 травня окупанти повідомили про вибухи в Криму, нібито "спрацювала система ППО".
Джерело: ЗМІ окупантів "РИА Новости" і "ЧП Крым"
Деталі: Читачі повідомили про вибухи в районі Красногвардійського.
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Дослівно: "У Красногвардійському районі Криму було чути гучний хлопок о 8:04".
"О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійське".
"У Красногвардійське був дуже сильний хлопок".
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"Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки".
Більше деталей: Пізніше окупаційна "влада" Криму заявила про "спрацювання системи ППО на півночі Криму", нібито жертв і руйнувань немає.