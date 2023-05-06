Росіяни обстріляли територію заводу в Херсоні

Російські окупанти протягом доби 5 травня 11 разів обстріляли Херсон, влучивши у територію заводу, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Telegram

Деталі: За даними влади, Херсон був обстріляний 11 разів, а область — 71.

Окупанти атакували з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Уточнюється, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні та будівлю церкви Бериславського району.

Двоє людей за добу поранені.