Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли територію заводу в Херсоні

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 09:14
Росіяни обстріляли територію заводу в Херсоні
фото з вікіпедії

Російські окупанти протягом доби 5 травня 11 разів обстріляли Херсон, влучивши у територію заводу, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Telegram

Деталі: За даними влади, Херсон був обстріляний 11 разів, а область — 71.

Окупанти атакували з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Уточнюється, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні та будівлю церкви Бериславського району.

Двоє людей за добу поранені.

Теми: ХерсонобстрілХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
Херсон
ДПСУ затримала херсонця з російськими рублями, який перепливав кордон
У Херсоні лунають вибухи – влада
Кривавий слід РФ: на Херсонщині вже 21 загиблий і 48 поранених – Зеленський
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: