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Британська розвідка розповіла, чому РФ скасовує паради до 9 травня

"Європейська правда"Субота, 6 травня 2023, 10:02

Скасування заходів до так званого Дня перемоги в Росії в низці регіонів може свідчити про все більше відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з останніми атаками безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в суботньому огляді розвідувальної спільноти Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначає британська розвідка, вже шість областей і 21 місто Росії, а також окупаційна влада тимчасово окупованого Криму скасували "паради" 9 травня. Крім того, Кремль у цей день не проведе урочисте прийняття, а в Москві святкування, ймовірно, відбудеться в менших масштабах.

"Час удару безпілотників по Кремлю за кілька днів до "Дня перемоги" свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози з боку російського керівництва у зв'язку із заходами, присвяченими "Дню перемоги", – йдеться в огляді.

Як додає британська розвідка, на скасування заходів до 9 травня вплинули, ймовірно, і можливі протести й невдоволення війною в Україні.

Раніше в Росії скасували ходу "Безсмертного полку", під час якої члени родин несуть фотографії померлих ветеранів Другої світової війни, приурочену до 9 травня, а також так звані Армійські міжнародні ігри, відомі "танковим біатлоном".

У британській розвідці раніше пояснювали, що скасування ігор у 2023 році може пояснюватись побоюванням, як їх могли б сприйняти на тлі невдач на фронті, та ризику виграти менше медалей через те, що багато досвідчених танкістів загинули в Україні.

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Теми: Росіяпропаганда
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