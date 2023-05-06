Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

80-річний Байден пояснив, чому його мають переобрати: "Я достобіса мудрий"

"Європейська правда"Субота, 6 травня 2023, 10:43

Президент США Джо Байден пояснив, чому його поважний вік не повинен стати на заваді його переобранню у 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

Ведуча звернула увагу, що серед керівників 500 найбільших американських компаній у списку Fortune жоден не має такого поважного віку, як президент США, і спитала, чому Байден, якому у 2024 році буде 82, "є саме тим, кого американці мають обрати на найбільш відповідальну посаду у світі".

Реклама:

"Тому що я став достобіса мудрим і знаю більше, ніж значна частка людей. Я більш досвідчений, ніж будь-хто, хто балотувався на цю посаду, і вважаю, що довів: я і чесний, і дієвий", – підкреслив американський президент.

Байден пізніше додав, що "не можна допустити перемоги тієї ж людини, що була президентом чотири роки тому", маючи на увазі нині головного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

На питання, чим він відрізняється від свого попередника на посаді президента США, Байден відповів коротко: "Усім".

ВІДЕО ДНЯ

25 квітня Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року. Водночас близько половини членів його Демократичної партії вважають, що він не повинен переобиратись.

Читайте також: Байден йде на другий термін. Що означає для України оголошене рішення президента-кандидата.

Теми: БайденвибориСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: