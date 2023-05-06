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80-річний Байден пояснив, чому його мають переобрати: "Я достобіса мудрий"

"Європейська правда"Субота, 6 травня 2023, 10:43

Президент США Джо Байден пояснив, чому його поважний вік не повинен стати на заваді його переобранню у 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

Ведуча звернула увагу, що серед керівників 500 найбільших американських компаній у списку Fortune жоден не має такого поважного віку, як президент США, і спитала, чому Байден, якому у 2024 році буде 82, "є саме тим, кого американці мають обрати на найбільш відповідальну посаду у світі".

"Тому що я став достобіса мудрим і знаю більше, ніж значна частка людей. Я більш досвідчений, ніж будь-хто, хто балотувався на цю посаду, і вважаю, що довів: я і чесний, і дієвий", – підкреслив американський президент.

Байден пізніше додав, що "не можна допустити перемоги тієї ж людини, що була президентом чотири роки тому", маючи на увазі нині головного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

На питання, чим він відрізняється від свого попередника на посаді президента США, Байден відповів коротко: "Усім".

25 квітня Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року. Водночас близько половини членів його Демократичної партії вважають, що він не повинен переобиратись.

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Теми: БайденвибориСША
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