"Ми вистояли": ССО оприлюднили нові кадри з палаючого Бахмута

Сили спецоперацій показали нові відео з палаючого Бахмута, в якому, за словами ССО, Росія використала фосфорні боєприпаси.

Джерело: ССО

Дослівно: "Ми вистояли! Помста не за горами!

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Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами".

Деталі: Бійці ССО, як і раніше, продовжують наполягати, що окупанти використали заборонені фосфорні боєприпаси у Бахмуті.

Наразі немає доказів, це фосфор чи запальні боєприпаси.

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Довідково: Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.

Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.

Дозволяється застосування запальних боєприпасів по військових об'єктах, лише якщо вони віддалені від цивільних.

Такі боєприпаси використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.