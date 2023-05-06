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У Росії підірвали авто з українофобом Прилєпіним

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 12:28
У Росії підірвали авто з українофобом Прилєпіним
фото російського слідкому

У російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він "важко поранений".

Джерело: РБК

Деталі: За інформацією ЗМІ, Прилєпін важко поранений, водій загинув.

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Тим часом його пресслужба уточнює, що "з ним усе гаразд".

За даними видання, Прилєпін повертався до Москви з окупованого Донбасу.

6 травня він перетнув російський кордон. Відомо, що дорогою він зупинявся поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як він продовжив рух, стався вибух.

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Вибух був "досить сильний", на місці вибуху утворилася воронка.

Унаслідок вибуху Прилєпін дістав "поранення ніг".

Відповідальність за замах на Прилєпіна взяв на себе партизанський рух "Атеш".

Довідка: Прилєпін - відомий російський письменник, пропагандист, підтримував сепаратистів із 2014 року й активно виступає за війну.

Нагадаємо: У січні повідомлялося, нібито Прилєпін "підписав контракт із Росгвардією" і "поїхав воювати в Україну".

Теми: Росія
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