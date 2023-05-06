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У Росії підірвали авто з українофобом Прилєпіним

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 12:28
У Росії підірвали авто з українофобом Прилєпіним
фото російського слідкому

У російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він "важко поранений".

Джерело: РБК

Деталі: За інформацією ЗМІ, Прилєпін важко поранений, водій загинув.

Тим часом його пресслужба уточнює, що "з ним усе гаразд".

За даними видання, Прилєпін повертався до Москви з окупованого Донбасу.

6 травня він перетнув російський кордон. Відомо, що дорогою він зупинявся поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як він продовжив рух, стався вибух.

Вибух був "досить сильний", на місці вибуху утворилася воронка.

ВІДЕО ДНЯ

Унаслідок вибуху Прилєпін дістав "поранення ніг".

Відповідальність за замах на Прилєпіна взяв на себе партизанський рух "Атеш".

Довідка: Прилєпін - відомий російський письменник, пропагандист, підтримував сепаратистів із 2014 року й активно виступає за війну.

Нагадаємо: У січні повідомлялося, нібито Прилєпін "підписав контракт із Росгвардією" і "поїхав воювати в Україну".

Теми: Росія
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