Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії

"Європейська правда"Субота, 6 травня 2023, 12:45
Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії
фото оп

Обидві палати парламенту нейтральної Швейцарії дозволити президенту Володимиру Зеленському виступити зі зверненням, яке, як очікується, буде присвячене війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба швейцарського парламенту.

3 травня посольство України подало офіційний запит до Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії щодо звернення Зеленського через відеозв’язок. На засіданні в п’ятницю Національна рада та Рада кантонів ухвалили рішення задовольнити запит.

Очікується, що відеозвернення президента України відбудеться під час літньої сесії парламенту Швейцарії, точна дата буде встановлена після консультацій з Україною.

Зеленський стане першим президентом, який виступить у швейцарському парламенті через відеозв’язок.

Зазначається, що з 1970 року в законодавчому органі країни виступили 28 запрошених спікерів. Серед них були президенти країн і представники міжнародних організацій, а також міністр закордонних справ і голова сенату.

У березні 2022 року президент України виступав із промовою перед натовпом, що зібрався в Берні на День солідарності з Україною. Тоді він зокрема закликав Швейцарію зайняти сильнішу позицію щодо російських олігархів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що раніше цього року Володимир Зеленський виступив із промовою перед депутатами Національної ради Австрії – нижньої палати парламенту. Там він наголосив на неможливості дотримуватись морально нейтральної позиції проти зла.

Теми: ЗеленськийвійнаШвейцарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський і Єрмак зустрілися з конгресменами США: була присутня і Спартц
Поліція Німеччини підтвердила, що готується до візиту Зеленського
Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: