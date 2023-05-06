Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії

Обидві палати парламенту нейтральної Швейцарії дозволити президенту Володимиру Зеленському виступити зі зверненням, яке, як очікується, буде присвячене війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба швейцарського парламенту.

3 травня посольство України подало офіційний запит до Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії щодо звернення Зеленського через відеозв’язок. На засіданні в п’ятницю Національна рада та Рада кантонів ухвалили рішення задовольнити запит.

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Очікується, що відеозвернення президента України відбудеться під час літньої сесії парламенту Швейцарії, точна дата буде встановлена після консультацій з Україною.

Зеленський стане першим президентом, який виступить у швейцарському парламенті через відеозв’язок.

Зазначається, що з 1970 року в законодавчому органі країни виступили 28 запрошених спікерів. Серед них були президенти країн і представники міжнародних організацій, а також міністр закордонних справ і голова сенату.

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У березні 2022 року президент України виступав із промовою перед натовпом, що зібрався в Берні на День солідарності з Україною. Тоді він зокрема закликав Швейцарію зайняти сильнішу позицію щодо російських олігархів.

Нагадаємо, що раніше цього року Володимир Зеленський виступив із промовою перед депутатами Національної ради Австрії – нижньої палати парламенту. Там він наголосив на неможливості дотримуватись морально нейтральної позиції проти зла.