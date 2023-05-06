Залужний поінформував Міллі щодо майбутніх кроків ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території".

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Деталі: Залужний подякував американцям за ще один пакет військової допомоги, про який оголосили напередодні.