Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З російського полону повернули 45 азовців

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 15:24
З російського полону повернули 45 азовців
фото оп

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення 45 бійців "Азову".

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Це 42 захисники та три захисниці "Азовсталі".

Реклама:

Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.

35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі".

ВІДЕО ДНЯ

Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.

Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому".

Деталі: Росія тим часом заявила, що "внаслідок складних переговорів" повернули собі трьох льотчиків.

Оновлено: Єрмак натякнув на "Азов", повідомивши, що звільнені з полону - "нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах".

Пізніше омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що "5 травня було 9 років з дня створення цього підрозділу".

Саме 5 травня 2014 року у Бердянську був створений підрозділ НГУ "Азов".

Теми: обмінАзов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
СБУ повідомила про підозру 170 російським сенаторам
Залужний поінформував Міллі щодо майбутніх кроків ЗСУ
Росіяни вдарили по Нікополю: 5 постраждалих, пошкоджено підприємство
Путін став на бік Шойгу в конфлікті з Пригожиним – ЗМІ
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: