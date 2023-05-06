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З російського полону повернули 45 азовців

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 15:24
З російського полону повернули 45 азовців
фото оп

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення 45 бійців "Азову".

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Це 42 захисники та три захисниці "Азовсталі".

Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.

35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі".

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Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.

Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому".

Деталі: Росія тим часом заявила, що "внаслідок складних переговорів" повернули собі трьох льотчиків.

Оновлено: Єрмак натякнув на "Азов", повідомивши, що звільнені з полону - "нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах".

Пізніше омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що "5 травня було 9 років з дня створення цього підрозділу".

Саме 5 травня 2014 року у Бердянську був створений підрозділ НГУ "Азов".

Теми: обмінАзов
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