З російського полону повернули 45 азовців
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення 45 бійців "Азову".
Джерело: Єрмак у Telegram
Пряма мова Єрмака: "Це 42 захисники та три захисниці "Азовсталі".
Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.
35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.
Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі".
Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.
Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому".
Деталі: Росія тим часом заявила, що "внаслідок складних переговорів" повернули собі трьох льотчиків.
Оновлено: Єрмак натякнув на "Азов", повідомивши, що звільнені з полону - "нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах".
Пізніше омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що "5 травня було 9 років з дня створення цього підрозділу".
Саме 5 травня 2014 року у Бердянську був створений підрозділ НГУ "Азов".