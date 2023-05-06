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Росіяни вдарили по Нікополю: 5 постраждалих, пошкоджено підприємство

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 16:13
Росіяни вдарили по Нікополю: 5 постраждалих, пошкоджено підприємство
наслідки обстрілу Нікополя 6 травня, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу росіянами Нікополя у суботу постраждало 5 людей.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, міський голова Нікополя Олександр Саюк

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 6 травня 2023 року окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. У результаті обстрілу постраждало четверо людей.

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Пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки, газопровід".

Деталі: За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Сергій Лисак повідомив, що росіяни завдали удару по Нікополю з "Граду" та важкої артилерії, випустили понад чотири десятки снарядів.

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Троє з поранених – працівники обстріляного промислового підприємства, чоловіки 48, 50 та 58 років.

Оновлено: Пізніше міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив про 5 поранених у місті внаслідок обстрілів у суботу.

За його словами, відомо про пошкодження 14 приватних житлових будинків, 13 господарчих споруд, 1 нежитлової будівлі, промислового підприємства.

Теми: Нікопольвійна
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