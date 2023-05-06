Понад половина українських дітей у Польщі не вчаться в місцевих школах – дослідження

Кількість українських дітей біженців, які навчаються в польських школах, постійно зменшується і з жовтня 2022 року скоротилась на 10 тисяч.

Про це йдеться в дослідженні фонду "Центр громадянської освіти", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Згідно з даними освітньої інформаційної системи Польщі, 56% українських біженців не навчаються у польських закладах освіти, причому в школу в Польщі ходять лише 22% дітей середнього шкільного віку.

За останні півроку 10 тисяч, або понад 8% українських учнів середніх шкіл вибули із системи освіти Польщі.

Автори дослідження вказують на кілька причин відтоку українських учнів із польських шкіл. Одна з них – повернення українських сімей додому. Але, наголошують вони, багато українців не можуть впоратися в польській школі, мають проблеми з адаптацією або бояться подальшого навчання в польських університетах.

"Частина дітей навчається у двох системах – польській стаціонарній та українській онлайн. Для таких дітей це дуже складно", – пояснює Наталія Кравець, голова фонду "Український освітній центр".

"Тому деякі з них кидають польську школу. Вони вірять, що війна скоро закінчиться і вони повернуться в Україну. Вони не хочуть відставати. Але тоді вони втрачають контакт зі своїми однолітками", – додає вона.

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Водночас, ідеться в дослідженні "Центру громадянської освіти", форми підтримки українських учнів у школах Польщі зменшуються. Скорочується кількість підготовчих класів, де зараз навчаються лише 11% українських школярів. При цьому дані свідчать, що учні середніх шкіл, які відвідують підготовчі класи, найменше кидають навчання.

У Польщі за приблизними оцінками перебувають до 3,5 мільйона українців, з яких до 1,3 мільйона прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.