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Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України

"Європейська правда"Субота, 6 травня 2023, 17:25
Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
прапор Молдови, фото Pixabay

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля в суботу поінформував українського візаві Миколу Сольського про намір Кишинева приєднатись до рішення Європейського Союзу щодо імпорту сільгосппродукції з України.

Про це повідомило молдовське Міністерство сільського господарства, пише "Європейська правда".

У пресрелізі вказано, що Молдова має намір приєднатися до рішення ЄС про введення тимчасових заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

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На зустрічі Боля пояснив Сольському, що у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.

"Водночас тенденція експорту вітчизняного зерна є низхідною, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися. Нашим аграріям необхідно максимально ефективно використати запаси зерна та підготуватися до нового сільськогосподарського сезону", – додав він.

Міністр сільського господарства Молдови підкреслив, що Кишинів солідарний із українським народом, який зазнав агресії Росії, та готовий вести "конструктивний діалог із українською владою" для вирішення проблем фермерів обох держав.

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За підсумками зустрічі сторони домовилися посилити діалог на міністерському рівні для полегшення обміну інформацією та розвитку зв'язків із членами сільськогосподарської спільноти, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила одностронні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Деталі читайте тут: Мала аграрна блокада. Пояснюємо наслідки рішення ЄС, яке послабило польську заборону.

Теми: МолдоваЄСсільське господарство
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