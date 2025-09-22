Усі розділи
Угорщина хоче краще захищати своїх фермерів від українського імпорту

Марія Ємець, Олександр ШумілінПонеділок, 22 вересня 2025, 13:14
Угорщина хоче краще захищати своїх фермерів від українського імпорту
Фото: Getty Images

Угорщина поруч зі Словаччиною вважає, що ЄС має запровадити більше механізмів захисту європейських фермерів в умовах торгівлі з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву угорського міністра сільського господарства Йожефа Віскі

Деталі: Міністру нагадали про пропозицію Словаччини, яка ініціювала обговорення у Раді ЄС обмеження українського агроекспорту, та запитали, яка позиція Угорщини з цього приводу.

"За 2-3 роки наша позиція не змінилася. Ми все ще не бачимо гарантій для захисту угорських фермерів від впливу українського імпорту. Хочу наголосити, що для нас головне тут – захищати інтереси угорських фермерів від напливу українського імпорту", – сказав міністр.

Нагадаємо, 22 вересня на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства з ініціативи Словаччини обговорять встановлення додаткових обмежень на частину сільськогосподарської продукції, що експортується до Євросоюзу з України.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна та ЄС принципово домовились щодо нових умов торгівлі замість "торговельного безвізу" – але остаточно вони досі не затверджені на рівні Ради ЄС.

Детально на цю тему – у статті Експорт без преференцій: які наслідки для України матиме зміна умов торгівлі з ЄС.

УгорщинаСловаччинасільське господарствоЄС
