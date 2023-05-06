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Зеленський нагородив піхотинців: двом присвоєно звання Героя України

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 18:10
Зеленський нагородив піхотинців: двом присвоєно звання Героя України
Зеленський вручає державні нагороди 6 травня, фото ОП

У День піхоти України президент Володимир Зеленський вручив піхотинцям державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки, зокрема звання Героя України присвоєно Сергію Сірченку та посмертно Валерію Глєбову.

Джерело: сайт президента

Деталі: Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

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Зеленський зазначив, що світові не просто позбуватись багатолітніх ілюзій про нібито нездоланну Росію, але українські воїни, зокрема піхотинці, долають це начебто непереможне зло, і своєю стійкістю та сміливістю змінюють історію, об’єднуючи світ довкола України.

"Зараз Україна значно міцніша, ніж торік чи в будь-який інший рік цієї війни за свободу і незалежність нашої держави. Ба більше – зараз Україна міцніша, ніж в будь-який інший час протистояння із цією імперією. Наш час – це час для перемоги!" – наголосив президент.

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Він також вручив державні нагороди. Зокрема, найвище звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка" присвоєно командиру 56-ї окремої механізованої бригади полковнику Сергію Сірченку.

Полковник брав участь у заходах зі стримування збройної агресії в Луганській та Донецькій областях з 2014 по 2018 роки. У день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого організував ефективну розвідку, що дозволило забезпечити надійну оборону в зоні відповідальності бригади. Виконував низку бойових завдань у Запорізькій області, на Донеччині, зокрема у Вугледарі, Бахмуті та Бахмутському районі.

Також Зеленський передав "Золоту зірку" донці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно.

Валерій Глєбов був учасником АТО та ООС з 2015 по 2021 роки. Особисті та професійні якості командира дозволяли його підрозділу утримувати ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводити наступальні дії. Згодом його підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в м. Бахмут, де під час мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

Відповідні укази про присвоєння звання Героя України Сірченку й Глєбову опубліковані на сайті президента.

Нагороди з рук президента також отримали ще 14 військовослужбовців – бійці були відзначені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні" і "Захиснику Вітчизни".

Крім того, почесну відзнаку "За мужність та відвагу" отримали три військові частини Сухопутних військ ЗСУ: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс", 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Зеленський вручив командирам військових частин стрічку до їхніх бойових прапорів. У відповідь командир 10-ї ОГШБ подарував президентові шеврон і планкетку його бригади.

Теми: ЗеленськийнагородиЗбройні сили
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