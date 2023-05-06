У суботу росіяни завдали 6 ракетних ударів по Україні – зведення Генштабу

У суботу російські війська завдали по Україні 6 ракетних і 25 авіаційних ударів, ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, РФ завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом протягом доби ворог здійснив понад 30 атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Леонівка, Чернігівської області; Рівне, Бояро-Лежачі, Волфине Сумської області, а також Леміщене, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Синьківка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Синьківка, Піщане, Вишневе та Стельмахівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснює пошук слабких місць у нашій обороні. Вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Веселе, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік з лінією бойового зіткнення. Зокрема це - Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 2 розвідувальних дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.