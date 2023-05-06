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Командири називають "гарматним м’ясом": Генштаб розповів про моральний стан окупантів

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 18:54
Командири називають гарматним м’ясом: Генштаб розповів про моральний стан окупантів
російські мобілізовані, фото Getty Images

У Генштабі ЗСУ заявляють, що в одному з підрозділів окупантів у селищі Муліно Нижньогородської області командири відкрито називають підлеглих "гарматним м’ясом", а близько 50% відсотків особового складу не мають можливості оформити платіжні картки.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Дедалі частіше надходить інформація про низький рівень морально-психологічного стану особового складу противника. Так, у одному з підрозділів російських окупаційних військ, що знаходиться у селищі Муліно Нижньогородської області, командири відкрито називають підлеглих "гарматним м’ясом".

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Крім того, військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також забезпеченість засобами індивідуального захисту та екіпіруванням. Близько 50% відсотків особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім’ям". 

Деталі: Генштаб також повідомляє, що російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях. У Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання.

Теми: Генштабвійна
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