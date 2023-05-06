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Ворожі дрони активізувалися по всій лінії фронту: у суботу збито 5

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 19:09
Ворожі дрони активізувалися по всій лінії фронту: у суботу збито 5
РОСІЙСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ЛАНЦЕТ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З DEFENSE EXPRESS

Протягом дня у суботу протиповітряна оборони знищила 5 ворожих безпілотників.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук

Дослівно: "Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту.

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Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет"".

Теми: Повітряні сили ЗСУ
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