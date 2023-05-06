Ворожі дрони активізувалися по всій лінії фронту: у суботу збито 5

Протягом дня у суботу протиповітряна оборони знищила 5 ворожих безпілотників.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук

Дослівно: "Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту.

Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет"".