На Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС, 2 поранено

Внаслідок обстрілу на Херсонщині у суботу загинули 6 працівників ДСНС, ще двоє дістали поранень.

Джерело: голова ДСНС Сергій Крук у Facebook

Дослівно: "Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули.

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Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка".

Деталі: Крук наголосив, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи працівників, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.

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Він також опублікував імена та фото загиблих працівників ДСНС: Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорєлий, Микола Шолох, Роман Каленик.