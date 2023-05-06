Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС, 2 поранено

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 19:14
На Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС, 2 поранено
Деякі з загиблих працівників ДСНС, скріншот із поста Крука

Внаслідок обстрілу на Херсонщині у суботу загинули 6 працівників ДСНС, ще двоє дістали поранень.

Джерело: голова ДСНС Сергій Крук у Facebook

Дослівно: "Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули.

Реклама:

Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка".

Деталі: Крук наголосив, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи працівників, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.

ВІДЕО ДНЯ

Він також опублікував імена та фото загиблих працівників ДСНС: Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорєлий, Микола Шолох, Роман Каленик.

Теми: ДСНСХерсонська областьрозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ДСНС
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: