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На Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС, 2 поранено

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 19:14
На Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС, 2 поранено
Деякі з загиблих працівників ДСНС, скріншот із поста Крука

Внаслідок обстрілу на Херсонщині у суботу загинули 6 працівників ДСНС, ще двоє дістали поранень.

Джерело: голова ДСНС Сергій Крук у Facebook

Дослівно: "Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули.

Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка".

Деталі: Крук наголосив, що терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи працівників, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами.

Він також опублікував імена та фото загиблих працівників ДСНС: Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорєлий, Микола Шолох, Роман Каленик.

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Теми: ДСНСХерсонська областьрозмінування
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