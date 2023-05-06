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Під Єкатеринбургом горять склади з порохом

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 21:29
Під Єкатеринбургом горять склади з порохом
селище Первомайський Свердловської області, Google maps

У селищі Первомайський Свердловської області загорілися склади з порохом.

Джерело: ТАСС із посиланням на екстрені служби

Деталі: За словами співрозмовника, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.

"Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох", - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляють, що селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

Пізніше в ГУ МНС підтвердили пожежу на складах в уральському селищі Первомайський. Попередньо, постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Влада почала евакуацію жителів селища Первомайський. Люди виїжджають автобусами та особистим транспортом, повідомив на своїй сторінці "ВКонтакте" голова Режевського міського округу Іван Карташов.

Як передає ТАСС, жителі Єкатеринбурга скаржаться на сильний смог, що встановився в повітрі, відчувається запах гару.

На відстані близько 30 км від Єкатеринбурга розташоване селище Первомайський, де, згідно з даними ГУ МНС у Свердловській області, о 20:27 виникла пожежа.

Влада ввела режим НС у Режевському окрузі під Єкатеринбургом.

Ситуацію з пожежами у Свердловській області оцінюють як критичну. Регіон запросив федеральну допомогу для боротьби з ними, повідомив глава області Євген Куйвашев в офіційному Telegram-каналі регіону.

Теми: Росіяпожежа
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