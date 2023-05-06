Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чорному морі до 32 ракет "Калібр", небезпека максимально висока – ОК "Південь"

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 23:40
У Чорному морі до 32 ракет Калібр, небезпека максимально висока – ОК Південь
ілюстративне фото: ракета "Калібр", militaryarms.ru

Росіяни вивели у Чорне море 4 надводні ракетоносії "Калібрів", сумарний залп складає до 32 ракет.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання ворог поповнив 4 надводними ракетоносіями.

Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.

На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!".

Що передувало: У суботу ввечері на більшості території України оголошено повітряну тривогу.

Теми: Чорне моревійнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон офіційно підтвердив: українці збили російський "Кинджал" із ЗРК Patriot

Трамп має виплатити $5 млн письменниці, якої домагався 30 років тому – суд присяжних

фотоПід Бахмутом від російського обстрілу загинув відеожурналіст AFP

Данілов: Остаточний план контрнаступу Зеленський ще не затвердив

Уряд розділив закупівлі для армії на дві групи: одна з них буде закритою

Кабмін дозволив не пускати в маршрутки людей із музикою, водіям теж заборонено вмикати

Усі новини...
Чорне море
Переговори щодо "зернової угоди" за участю всіх сторін заплановані на 3 травня
Ворог вивів у Чорне море два підводних ракетоносії – ОК "Південь"
Росія перебазувала підводні ракетоносії з Чорного моря для поповнення запасів – ОК
Останні новини
23:26
оновлено від 23:43У Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ
23:08
Пентагон офіційно підтвердив: українці збили російський "Кинджал" із ЗРК Patriot
22:53
Окупанти за добу кілька разів обстріляли Дніпропетровщину
22:27
Трамп має виплатити $5 млн письменниці, якої домагався 30 років тому – суд присяжних
22:22
Зеленський: Працюємо над додатковими оборонними пакетами
22:13
Найбільша група Європарламенту закликала запросити Україну до НАТО на саміті у Вільнюсі
22:02
"Росія оголосила війну Європі" – Матвійчук
21:52
Національна асамблея Франції визнала групу Вагнера терористичною організацією
21:46
відеоЗ-під Бахмута втекла бригада Міноборони Росії – ЗСУ
21:35
фотоПід Бахмутом від російського обстрілу загинув відеожурналіст AFP
Усі новини...
Реклама: