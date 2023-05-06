У Чорному морі до 32 ракет "Калібр", небезпека максимально висока – ОК "Південь"
Субота, 6 травня 2023, 23:40
Росіяни вивели у Чорне море 4 надводні ракетоносії "Калібрів", сумарний залп складає до 32 ракет.
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання ворог поповнив 4 надводними ракетоносіями.
Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.
На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!".
Що передувало: У суботу ввечері на більшості території України оголошено повітряну тривогу.