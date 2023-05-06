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У Чорному морі до 32 ракет "Калібр", небезпека максимально висока – ОК "Південь"

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 23:40
У Чорному морі до 32 ракет Калібр, небезпека максимально висока – ОК Південь
ілюстративне фото: ракета "Калібр", militaryarms.ru

Росіяни вивели у Чорне море 4 надводні ракетоносії "Калібрів", сумарний залп складає до 32 ракет.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання ворог поповнив 4 надводними ракетоносіями.

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Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.

На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!".

Що передувало: У суботу ввечері на більшості території України оголошено повітряну тривогу.

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Теми: Чорне моревійнаракетний удар
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