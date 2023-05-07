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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 03:15
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
карта повітряних тривог станом на 22:29

На більшій частині території України у суботу ввечері оголошували повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Близько 22:23 тривога почала ширитися Україною.

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У Києві її оголосили о 22:24.

Повітряну тривогу було оголошено на більшості території України, окрім західних областей та Одещини. Згодом на Одещині теж оголосили тривогу.

Доповнено о 01:20. У частині південних, центральних і східних областей скасували повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областях, а також на Херсонщині.

У Києві після відбою повторно оголошували тривогу, яка тривала 1 хв. Наразі у столиці не оголошено тривогу.  

Доповнено о 03:15. На території всієї України – відбій повітряної тривоги. 

Теми: повітряна тривога
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