В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
Неділя, 7 травня 2023, 03:15
На більшій частині території України у суботу ввечері оголошували повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Близько 22:23 тривога почала ширитися Україною.
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У Києві її оголосили о 22:24.
Повітряну тривогу було оголошено на більшості території України, окрім західних областей та Одещини. Згодом на Одещині теж оголосили тривогу.
Доповнено о 01:20. У частині південних, центральних і східних областей скасували повітряну тривогу.
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Тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областях, а також на Херсонщині.
У Києві після відбою повторно оголошували тривогу, яка тривала 1 хв. Наразі у столиці не оголошено тривогу.
Доповнено о 03:15. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.