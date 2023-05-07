Обстріли Сумщини: за добу росіяни 11 разів гатили по прикордонню
Неділя, 7 травня 2023, 00:21
Протягом 6 травня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 84 вибухи.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (28 вибухів) та обстріл з ствольної артилерії (3 вибухи). В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загорання приватного домоволодіння.
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По території Новослобідської громади ворог бив з мінометів (12 вибухів).
Миропільську громаду ворог обстріляв з АГС (1 вибух).
На територію Великописарівської громади росіяни скинули 27 мін.
ВІДЕО ДНЯ
У Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл із ствольної артилерії (9 вибухів).
В Есманській громаді зафіксований мінометний обстріл (4 вибухи).