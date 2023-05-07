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Обстріли Сумщини: за добу росіяни 11 разів гатили по прикордонню

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 00:21
Обстріли Сумщини: за добу росіяни 11 разів гатили по прикордонню
Обстріли. Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Протягом 6 травня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 84 вибухи.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (28 вибухів) та обстріл з ствольної артилерії (3 вибухи). В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загорання приватного домоволодіння.

По території Новослобідської громади ворог бив з мінометів (12 вибухів).

Миропільську громаду ворог обстріляв з АГС (1 вибух).

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 27 мін.

У Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл із ствольної артилерії (9 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

В Есманській громаді зафіксований мінометний обстріл (4 вибухи).

Теми: Сумська областьобстріл
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