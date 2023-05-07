У Миколаєві прогриміли вибухи
Неділя, 7 травня 2023, 00:35
Вночі 7 травня у місті Миколаїв пролунали вибухи.
Джерело: "Суспільне" у Telegram, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Деталі: У Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомило "Суспільне" о 00:24.
Віталій Кім повідомив про 2 вибухи та уточнив, що "будуть ще".
Очільник ОВА висловив сподівання, що спрацювала ППО.
Згодом Кім повідомив про 3-й вибух у місті.
Доповнено о 00:57. "Не буду писати деталей. Викликів 101/102 не було. Або ППО, або поле", – повідомив Кім.
ВІДЕО ДНЯ