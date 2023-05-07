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У Миколаєві прогриміли вибухи

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 00:35
У Миколаєві прогриміли вибухи
ВІТАЛІЙ КІМ. ФОТО УП

Вночі 7 травня у місті Миколаїв пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Деталі: У Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомило "Суспільне" о 00:24.

Віталій Кім повідомив про 2 вибухи та уточнив, що "будуть ще".

Очільник ОВА висловив сподівання, що спрацювала ППО.

Згодом Кім повідомив про 3-й вибух у місті.

Доповнено о 00:57. "Не буду писати деталей. Викликів 101/102 не було. Або ППО, або поле", – повідомив Кім.

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Теми: Миколаїввибух
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