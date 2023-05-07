Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуація навколо ЗАЕС стає потенційно небезпечною – МАГАТЕ

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 02:46
Ситуація навколо ЗАЕС стає потенційно небезпечною – МАГАТЕ
ЗАЕС. ФОТО 24 КАНАЛУ

Ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною, присутні на станції експерти МАГАТЕ регулярно чують обстріли.

Джерело: заява генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі

Пряма мова: "Загальна ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов'язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища.

Цей великий ядерний об'єкт має бути захищений. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов'язання досягти цієї життєво важливої мети, а МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та безпеку на станції".

Деталі: За словами Гроссі, присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ отримали інформацію, що росіяни розпочали евакуацію мешканців Енергодара, в якому проживає більшість персоналу станції. Він висловив занепокоєння з приводу все більш напружених, стресових і складних умов для персоналу станції та їхніх сімей.

Гроссі додав, що експерти МАГАТЕ продовжують регулярно чути обстріли, зокрема чули їх ввечері 5 травня.

Нагадаємо: НАЕК "Енергоатом" спростував заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької АЕС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗАЕСМАГАТЕ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
ЗАЕС
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
Окупанти у приміщенні ЗАЕС розмістили вибухівку – Держатомрегулювання
Економічні новини 3 травня: "Укрнафта" хоче собі відібрану компанію Коломойського, окупанти на ЗАЕС тікають у відпустки
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: