Ситуація навколо ЗАЕС стає потенційно небезпечною – МАГАТЕ

Ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною, присутні на станції експерти МАГАТЕ регулярно чують обстріли.

Джерело: заява генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі

Пряма мова: "Загальна ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов'язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища.

Цей великий ядерний об'єкт має бути захищений. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов'язання досягти цієї життєво важливої мети, а МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та безпеку на станції".

Деталі: За словами Гроссі, присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ отримали інформацію, що росіяни розпочали евакуацію мешканців Енергодара, в якому проживає більшість персоналу станції. Він висловив занепокоєння з приводу все більш напружених, стресових і складних умов для персоналу станції та їхніх сімей.

Гроссі додав, що експерти МАГАТЕ продовжують регулярно чути обстріли, зокрема чули їх ввечері 5 травня.

Нагадаємо: НАЕК "Енергоатом" спростував заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької АЕС.